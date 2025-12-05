Accidente de motocicleta en Monclova deja a joven herido

MONCLOVA, COAH.— La emoción de estrenar motocicleta terminó en un verdadero susto para un adolescente y su novia, luego que ambos derraparan aparatosamente sobre el bulevar Harold R. Pape durante la noche de ayer, cuando la lluvia dejó el pavimento resbaloso y convirtió su recorrido en una mala experiencia.

El percance ocurrió a la altura de la avenida Monterrey, donde Mauricio Sánchez, conductor de una motocicleta Vento modelo 2025 en color gris con rojo, recién salida de la agencia, perdió el control al intentar frenar para respetar el semáforo que acababa de cambiar a rojo.

El joven explicó a los oficiales que, al llegar al cruce, el pavimento mojado y los neumáticos nuevos —todavía sin el agarre adecuado— provocaron que la moto derrapara violentamente. Esto hizo que tanto él como su acompañante, Emily Limón, de 18 años, salieran proyectados contra el pavimento en plena zona de circulación.

Automovilistas que presenciaron la caída se detuvieron de inmediato para auxiliarlos, ayudándolos a orillarse hacia la Plaza Santa Fe mientras arribaban paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Emily presentaba diversas molestias físicas, por lo que fue trasladada a la clínica 7 del IMSS para una valoración especializada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y dialogaron con Mauricio, quien narró paso a paso cómo ocurrió la caída, visiblemente preocupado por el estado de salud de su pareja.

La motocicleta quedó con daños menores, aunque el golpe principal lo recibieron los jóvenes, quienes aprendieron de la manera más dolorosa que estrenar vehículo bajo la lluvia puede convertirse en un peligroso debut sobre el asfalto.