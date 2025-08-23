¡Infierno en el bulevar Pape! Mazda se incendia y jóvenes se salvan de morir calcinados

MONCLOVA, COAH.- Una tragedia estuvo a punto de teñir de luto la madrugada de este sábado, cuando un brutal accidente convirtió un automóvil en una auténtica bola de fuego.

Eran cerca de las 02:45 horas cuando un Mazda, conducido por Alfonso Ortegón, se estrelló de frente contra una camioneta Buick, que manejaba Eduardo Flores Rodríguez, en contra en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Mar Rojo, a la altura de la colonia Santa Isabel, justo frente a una conocida discoteca.

Testigos aseguraron que el estruendo fue ensordecedor y segundos después, el vehículo comenzó a arder como si se tratara de una hoguera en plena avenida.

Las llamaradas iluminaron el bulevar, mientras automovilistas aterrados pedían auxilio a los números de emergencia.

En cuestión de minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron para pelear contra el fuego que devoraba sin piedad al automóvil, el cual terminó reducido a cenizas y fierros retorcidos.

Dentro de la unidad viajaban dos jóvenes que, de forma milagrosa, lograron escapar de la muerte: Jaime Alejandro Ruiz Martínez, de 21 años, vecino de la colonia Miravalle, y Alfonso Ortegón, de 20, residente de la Zona Centro.

Ambos acababan de salir del trabajo como meseros en el salón de la Sección 38 y resultaron con golpes y heridas.

Lo más impactante fue que lograron salir segundos antes de que el auto quedara completamente consumido por las llamas. Paramédicos del GRUM los atendieron en el sitio.

La zona se convirtió en un verdadero caos: el bulevar fue cerrado parcialmente en dirección de sur a norte, mientras peritos de Control de Accidentes elaboraban el peritaje correspondiente, asegurando al responsable.