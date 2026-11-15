Borracho al volante: se estrella en poste de CFE

MONCLOVA, COAH.- Entre el alcohol y la velocidad, Rosendo Javier Sáenz terminó convirtiendo su recorrido por la colonia 18 de Marzo en un aparatoso accidente, luego de estrellar su camioneta contra un poste de madera propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El percance ocurrió durante la madrugada de ayer, cuando el conductor se desplazaba por la calle Magdaleno a bordo de una Toyota Hilux gris, de reciente modelo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce con Francisco I. Madero, presuntamente debido a su estado de ebriedad y al exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se proyectó directamente contra el poste, al que impactó con fuerza.

El estruendo despertó a los habitantes del sector, quienes salieron de sus viviendas alarmados y, al descubrir la camioneta con severos daños en la parte frontal, solicitaron la presencia de las autoridades.

Acciones de la autoridad

Minutos después arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes encontraron al conductor en evidente estado de ebriedad. De acuerdo con la información del percance, Rosendo Javier intentaba retirarse del sitio cuando los oficiales intervinieron y lo aseguraron.

El hombre fue trasladado ante las autoridades correspondientes para responder por los hechos, mientras que su camioneta quedó con importantes daños materiales tras el impacto.