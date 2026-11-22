Monclova, Coahuila.— Cuatro integrantes de una familia, entre ellos una menor de edad, resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban volcara sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas, a la altura del kilómetro 55, en el sector conocido como Menonitas.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia, que brindaron auxilio a los ocupantes y coordinaron su traslado a distintos centros hospitalarios.

De acuerdo con la información proporcionada, la familia había salido del municipio de Progreso, Coahuila, y se dirigía a Ciudad Frontera cuando ocurrió el percance.

Los afectados viajaban a bordo de una camioneta Dodge Dakota tipo pick up, color gris. Durante el trayecto, una falla en la unidad habría impedido que el conductor mantuviera el control del volante, provocando que el vehículo terminara volcado fuera de su trayectoria de circulación.

Entre los lesionados se identificó a una mujer de 54 años y a un hombre de 65, además de una menor de edad y otro integrante de la familia, cuyos datos generales no fueron proporcionados.

El accidente y su atención

Tras el reporte, los rescatistas y demás cuerpos de auxilio acudieron al lugar para atender a las víctimas, que presentaban diversas lesiones y requerían valoración médica.

Posteriormente, los cuatro afectados fueron trasladados a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo atención médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El percance provocó la movilización de las corporaciones de emergencia en uno de los tramos de mayor circulación de la carretera federal 57.