MONCLOVA, COAH.- Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban se estrellara contra un automóvil Nissan Versa, en un cruce de la colonia Azteca, presuntamente después de que el conductor no respetara un señalamiento de alto.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas, en la intersección de las calles Nezahualcóyotl y Tabatzin, donde Brandon Guardiola, de 20 años, circulaba acompañado de Jesús Salas con dirección al poniente.

Al llegar al cruce, el motociclista presuntamente continuó su marcha sin detenerse ante el señalamiento de alto, justo cuando sobre la calle Tabatzin avanzaba un Nissan Versa conducido por José Dorado, quien se desplazaba hacia el sur.

La cercanía de ambas unidades impidió evitar el encontronazo. La motocicleta terminó impactándose contra uno de los costados del automóvil, mientras sus dos ocupantes salieron lesionados a consecuencia del golpe.

El estruendo alertó a quienes se encontraban en el sector, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a Brandon Guardiola y Jesús Salas, quienes presentaban diversos golpes.

Después de ser valorados por los socorristas, se determinó que sus lesiones no eran de gravedad, por lo que no se reportó la necesidad de atención hospitalaria por heridas de consideración.

Elementos de las autoridades municipales también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento del accidente, recabar información y documentar las condiciones en que quedaron los vehículos involucrados.

Los primeros señalamientos apuntaron a que el motociclista habría provocado la colisión al no respetar la señal de alto; sin embargo, corresponderá a las autoridades establecer legalmente las responsabilidades.

Finalmente, se realizarán las diligencias correspondientes para determinar los daños materiales ocasionados a ambas unidades.