RAMOS ARIZPE, Coah.- Atrapado entre los restos de la cabina de su unidad de carga, un operador de la empresa de paquetería Castores murió tras sufrir un accidente en la autopista Carbonera-Ojo Caliente.

El conductor quedó prensado dentro del vehículo debido a la fuerza del impacto, sin posibilidad de salir por sus propios medios. El percance tuvo un desenlace fatal para el trabajador del volante.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió sobre esta vía de comunicación, en el municipio de Ramos Arizpe, donde la unidad de transporte de mercancías terminó convertida en escenario de la tragedia.

La víctima conducía un vehículo perteneciente a la empresa Castores, dedicada al traslado de mercancías y servicios de paquetería.

La violencia del percance dejó al operador atrapado en el interior de la cabina, donde perdió la vida.

Detalles confirmados

Hasta el momento, la información disponible no establece qué provocó el accidente. Tampoco se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el impacto, por lo que no es posible determinar las causas del siniestro.

La tragedia vuelve a poner de manifiesto los riesgos a los que están expuestos los operadores del transporte de carga durante sus recorridos por las carreteras de la región.

El accidente dejó como saldo la muerte del trabajador, cuya jornada terminó de manera fatal sobre la autopista Carbonera-Ojo Caliente.