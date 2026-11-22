Monclova, Coahuila.– Un recién nacido de apenas 11 días de vida fue trasladado de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides, luego de presentar complicaciones respiratorias en su domicilio, aparentemente relacionadas con un episodio de reflujo después de ser alimentado.

La emergencia movilizó a paramédicos de la Cruz Roja hasta la vivienda marcada con el número 211 de la calle Valle Grande, en la colonia Nogalar, entre Valle Bonito y Valle Verde, donde la madre del menor, de apellido Villasana, solicitó auxilio al percatarse de que su hijo tenía dificultades para respirar.

De acuerdo con los primeros informes, el pequeño había sido alimentado minutos antes, cuando aparentemente presentó un episodio de reflujo. Parte del alimento habría regresado, provocándole una complicación respiratoria que encendió las alarmas de la familia.

Ante el temor de que su condición empeorara, la mujer pidió la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

Los socorristas llegaron al domicilio y brindaron al recién nacido atención prehospitalaria, además de realizar las primeras maniobras para atender el problema respiratorio.

Después de valorar al pequeño, los técnicos en urgencias médicas determinaron que requería atención hospitalaria, por lo que procedieron a trasladarlo en una ambulancia al Hospital Amparo Pape de Benavides.

La movilización de los paramédicos llamó la atención de vecinos de la colonia Nogalar, quienes observaron el despliegue de los cuerpos de auxilio ante la delicada situación del menor.

Una vez en el nosocomio, el bebé quedó bajo atención del personal médico para una valoración especializada y seguimiento de su evolución.

Hasta el momento, no se habían proporcionado detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las consecuencias del episodio que provocó la intervención de los paramédicos.