FRONTERA, COAH.- Un conductor terminó hospitalizado y un poste de madera de Telmex quedó partido en dos luego de que un automóvil abandonara la carretera federal número 30 y se estrellara violentamente contra la estructura durante la mañana.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando Emanuel de Jesús Peña Avitia, de 26 años, conducía un sedán blanco con dirección al oriente.

Antes de llegar a la colonia Diana Laura, el automovilista perdió el control del volante y salió abruptamente de la cinta asfáltica. Aunque avanzó varios metros fuera de la carretera, no logró recuperar la trayectoria y terminó impactándose contra un poste de madera propiedad de Telmex.

La fuerza del choque destrozó la estructura, que quedó partida en dos, mientras que el vehículo terminó aproximadamente a 15 metros de los carriles de circulación, con severos daños en la carrocería.

Entre las primeras versiones sobre el accidente trascendió que el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y que pudo haberse quedado dormido al volante. Sin embargo, ambas circunstancias quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.

Automovilistas que transitaban por el lugar reportaron el percance y solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Frontera acudieron como primeros respondientes y solicitaron la intervención de los servicios médicos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a Peña Avitia, quien presentaba diversos golpes en el cuerpo. Después de estabilizarlo, lo colocaron en una camilla y lo trasladaron en ambulancia al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Posteriormente, oficiales de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y documentar los daños materiales.

El percance dejó al conductor hospitalizado y severas afectaciones a la infraestructura de telecomunicaciones.