Accidente en Monclova: colisión entre Honda y Jeep Patriot

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de este jueves en calles de la colonia Guadalupe generó la movilización de elementos de Tránsito y Control de Accidentes, luego de que dos vehículos colisionaran en una concurrida intersección, dejando cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Guadalajara y Buenos Aires, donde participaron un automóvil Honda color blanco y una camioneta Jeep Patriot gris.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del automóvil compacto se desplazaba con dirección al oriente sobre la calle Guadalajara. Al llegar al cruce continuó su trayecto, pero terminó invadiendo la circulación de la camioneta que avanzaba hacia el norte.

La falta de tiempo y distancia para maniobrar impidió que el conductor de la Jeep evitara el impacto, produciéndose una colisión que sacudió a ambas unidades y alertó a vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades.

Aunque el percance resultó aparatoso y los vehículos sufrieron daños de consideración en la carrocería, afortunadamente ninguno de los ocupantes requirió atención médica, por lo que todo quedó en pérdidas materiales y el susto para los involucrados.

Elementos municipales acudieron rápidamente al lugar para tomar conocimiento de los hechos, controlar la circulación y evitar otro incidente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Posteriormente, oficiales del Departamento de Control de Accidentes llevaron a cabo el peritaje para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades de cada conductor.

Debido a que ambas partes manifestaban versiones distintas sobre lo ocurrido, los agentes intervinieron para facilitar el diálogo y buscar una solución que permitiera cubrir los daños ocasionados sin necesidad de recurrir a procedimientos legales más complejos.

Finalmente, las autoridades elaboraron el informe correspondiente y promovieron un acuerdo entre los conductores para la reparación de los daños, dando por concluida la intervención en el lugar.