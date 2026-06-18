Delincuente asalta tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un delincuente aprovechó la tranquilidad de la madrugada para sembrar el miedo en una tienda de conveniencia de la colonia Buenos Aires, donde logró apoderarse de dinero en efectivo tras intimidar a la empleada que se encontraba sola atendiendo el negocio.

El atraco ocurrió poco después de la medianoche en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Revolución Mexicana y la calle Aldo Baroni, provocando la movilización de corporaciones policiacas que acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la trabajadora del negocio se encontraba realizando sus labores habituales cuando un hombre ingresó al establecimiento y se dirigió directamente al área de cajas. En cuestión de segundos, el ambiente cambió por completo al comenzar las amenazas para exigir el dinero de las ventas.

La empleada relató a las autoridades que el sujeto mantuvo una actitud intimidante durante todo el tiempo que permaneció dentro del local, realizando movimientos que le hicieron creer que portaba algún tipo de arma, situación que la obligó a entregar el efectivo para evitar resultar lesionada.

Con el temor reflejado en el rostro y sin posibilidad de pedir ayuda, la trabajadora abrió la caja registradora y entregó cerca de tres mil pesos al delincuente, quien tomó el dinero y abandonó el lugar antes de que llegaran las autoridades.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo en los alrededores para tratar de ubicar al responsable, pero éste logró escapar aprovechando la oscuridad de la noche.

Agentes investigadores recabaron información en el establecimiento y comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, las cuales podrían ser fundamentales para identificar al asaltante y reconstruir la ruta que siguió después del robo.

Aunque el monto obtenido por el delincuente no fue elevado, el impacto emocional para la trabajadora fue considerable, ya que durante varios minutos temió por su integridad física al encontrarse sola frente al agresor.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y continúan con el análisis de evidencia para tratar de ubicar al responsable y llevarlo ante la justicia.