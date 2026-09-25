Conductor abandona accidente en Monclova: daños en vehículo

MONCLOVA, Coah.- Un conductor presuntamente involucrado en un choque abandonó el lugar del accidente y terminó refugiándose en un domicilio de la colonia Cañada, mientras el vehículo que conducía fue asegurado por elementos de Control de Accidentes.

El percance ocurrió minutos después de la medianoche en el fraccionamiento Carranza, cuando una mujer circulaba en una camioneta Mazda por la calle Ecuador, acompañada de sus hijos.

Al llegar al cruce con Bravo, la conductora observó un Volkswagen Gol blanco que aparentemente estaba detenido. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra de reversa y terminó impactando la parte frontal de la camioneta.

Tras el choque, que dejó daños materiales en la unidad afectada, el hombre descendió momentáneamente del Volkswagen, pero posteriormente decidió retirarse del sitio sin hacerse responsable de los daños.

La conductora decidió seguirlo a distancia mientras solicitaba la intervención de las autoridades. El recorrido concluyó en el cruce de las calles El Paso y Revolución, en la colonia Cañada.

En ese punto, el conductor estacionó el Volkswagen Gol, descendió y entró rápidamente a un domicilio, donde permaneció pese a los llamados para que saliera.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento del automóvil señalado como involucrado en el accidente.

Posteriormente, una grúa retiró la unidad, que sería puesta a disposición del Ministerio Público como parte del procedimiento correspondiente para determinar responsabilidades y garantizar la reparación de los daños.

Antes de que el vehículo fuera retirado, familiares del conductor salieron del domicilio y señalaron que buscarían la intervención de una compañía aseguradora para atender los daños ocasionados, aunque no establecieron una fecha para realizar el trámite.