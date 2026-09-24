Conductor alcoholizado choca contra patrulla; dos oficiales resultan lesionados

MONCLOVA, COAH.- Dos oficiales de Tránsito Municipal resultaron con molestias físicas y una patrulla terminó con daños materiales, luego de que un conductor presuntamente alcoholizado se impactara contra la unidad oficial durante la madrugada.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando el conductor de una camioneta Suzuki blanca circulaba con dirección hacia el norte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el automovilista presuntamente se desplazaba a velocidad considerable y bajo los efectos del alcohol.

Antes de llegar al cruce con la avenida Monterrey, aparentemente se quedó dormido al volante, perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra la patrulla marcada con el número 257, perteneciente al Departamento de Tránsito Municipal.

Lesiones de los Oficiales

La unidad oficial era tripulada por la oficial Ríos Guerra, quien viajaba acompañada de otro elemento. Ambos presentaron molestias físicas tras la colisión.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles atención y posteriormente los trasladaron al Hospital del ISSSTE para que fueran valorados médicamente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también se movilizaron al lugar y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

Detención del Conductor

El conductor de la Suzuki fue detenido debido a que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance.

Finalmente, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para responder por los daños ocasionados a la patrulla y las lesiones de los oficiales.