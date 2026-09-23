Colisión en Monclova: mujer y sus hijas resultan ilesas tras choque

MONCLOVA, Coah.- Una conductora que presuntamente ignoró un señalamiento de alto provocó una fuerte colisión la tarde de este miércoles, cuando regresaba de recoger a sus hijas de una escuela primaria.

El accidente ocurrió minutos después de las 18:30 horas, en el cruce de las calles Guadalajara y San José, donde un Nissan Sentra color arena terminó impactado contra la estructura de un puente peatonal.

De acuerdo con elementos de Control de Accidentes, Gladys Margarita, de 36 años, vecina de la colonia Tierra y Libertad, conducía el Sentra después de acudir por sus dos hijas, quienes habían concluido sus actividades del turno vespertino.

Al llegar al cruce, la conductora no realizó el alto correspondiente y se atravesó al paso de un Volkswagen Vento color gris, que circulaba con preferencia hacia el norte.

El Vento era conducido por Jonathan Fabián Rodríguez Leiva, de 29 años, quien señaló que intentó detener la marcha al advertir la presencia del Nissan, pero la distancia no le permitió evitar el impacto.

La colisión alcanzó el costado del Sentra y provocó que el vehículo fuera desplazado hacia la banqueta, hasta terminar contra la estructura del puente peatonal.

En el Nissan viajaban Gladys Margarita, otra mujer y cuatro menores de edad: dos niñas y dos niños. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los ocupantes.

Ninguno presentó lesiones de gravedad que requirieran traslado hospitalario. Algunos de los involucrados sufrieron una fuerte crisis nerviosa tras el impacto.

Elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y señalaron como presunta responsable a la conductora del Nissan por no respetar el señalamiento de alto.