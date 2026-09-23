Monclova: Hombre en ropa interior es detenido por Seguridad Pública

MONCLOVA, Coah.- Julio César Morin Macías, conocido como "El Morín", fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal luego de ser reportado cuando se encontraba en ropa interior sobre una banqueta peatonal, en las inmediaciones de la Clínica 7 del IMSS.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, sobre el bulevar Harold R. Pape, en la parte baja del puente vehicular ubicado a la altura del hospital.

De acuerdo con la información proporcionada, varias personas que transitaban por el sector observaron al hombre sobre la zona peatonal y solicitaron la intervención de las autoridades.

El reporte generó la movilización de los oficiales, quienes acudieron al punto señalado y localizaron a Morin Macías en ropa interior sobre la banqueta.

Ante la situación, los elementos municipales procedieron con su detención para retirarlo del lugar y trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública.

Morin Macías era conocido por algunos ciudadanos debido a su situación de calle y, según los antecedentes señalados, contaba con registros previos de detenciones ante Seguridad Pública Municipal.

La presencia del hombre en esas condiciones generó inconformidad entre personas que caminaban por el sector, además de propiciar el reporte ciudadano que derivó en la intervención de los oficiales.

Tras ser asegurado, Julio César Morin Macías fue trasladado a los separos municipales, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

La detención quedó asentada como un nuevo ingreso en los registros de Seguridad Pública Municipal, luego del reporte realizado por ciudadanos que se encontraban en el sector de la Clínica 7.