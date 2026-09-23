Confunde la palanca y acaba en farmacia

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra para cambiar de cajón de estacionamiento terminó con un Nissan Altima incrustado contra las puertas de una farmacia Guadalajara, donde tres personas fueron atendidas por paramédicos la noche de ayer en la colonia Azteca.

El accidente ocurrió pasadas las 21:00 horas en el establecimiento ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, esquina con Tlacopac, hasta donde Sofía había acudido a realizar algunas compras a bordo de un Nissan Altima negro.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora se encontraba estacionada en un cajón destinado para personas con discapacidad y decidió mover el automóvil para ocupar otro espacio.

Durante la maniobra, aparentemente confundió la posición de la palanca de cambios. En lugar de desplazarse en reversa, la unidad avanzó hacia el frente y se dirigió directamente contra la farmacia.

El Nissan Altima subió a la banqueta y se proyectó contra las puertas del establecimiento, derribando parte de la estructura. El impacto también provocó que diversos productos fueran desplazados dentro del negocio.

Personas Afectadas

Entre las personas afectadas se encontraba Emily Rafaela, de 14 años, quien recibió golpes en ambos pies. Testigos señalaron que el automóvil estuvo a punto de pasarle por encima.

Herlinda Cruz, quien permanecía en el área de cajas y estaba por pagar algunos productos, también recibió golpes durante el accidente, además del fuerte susto provocado por el impacto.

El despachador del establecimiento evitó ser alcanzado directamente por el vehículo al saltar hacia atrás cuando la unidad ingresó contra la fachada.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención a las tres personas afectadas. Ninguna requirió traslado hospitalario.

Acciones de las Autoridades

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. La conductora fue detenida y quedó a disposición de las autoridades por los daños ocasionados al establecimiento.