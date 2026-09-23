Accidente en Monclova: carambola de tres vehículos en el puente

MONCLOVA, Coah.- Una falla mecánica provocó una carambola de tres vehículos la noche del miércoles sobre el puente vehicular del bulevar Harold R. Pape y avenida Industrial, donde se registraron daños materiales y complicaciones en la circulación.

El accidente ocurrió cuando una camioneta Dodge Caravan presentó una falla mecánica mientras circulaba de norte a sur y quedó varada sobre el puente.

La unidad permaneció detenida en el paso vehicular hasta que un automóvil Ford, color gris, terminó impactándola.

A consecuencia de la colisión, un tercer vehículo, un Nissan tipo Tsuru, también se vio involucrado en el percance.

Las tres unidades presentaron daños materiales derivados de la carambola, mientras el accidente generó un fuerte congestionamiento vial en uno de los principales cruces vehiculares de la ciudad.

Tras recibir el reporte, oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes efectuaron el levantamiento del peritaje con el objetivo de determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades derivadas del percance.

Durante las maniobras posteriores, la circulación permaneció afectada para los automovilistas que transitaban por el sector.

Finalmente, las autoridades continuaron con las labores correspondientes para retirar las unidades involucradas y permitir la normalización del tránsito en la zona.