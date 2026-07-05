Golpea hermano con plato y hiere a joven en pleito

MONCLOVA, COAHUILA.- Una discusión entre hermanos terminó con una mujer lesionada, luego de que presuntamente fuera golpeada en la cabeza con un plato de cristal dentro de su vivienda, durante la madrugada del domingo.

La víctima fue identificada como Nancy Vanessa Torres Vallejo, de 23 años, quien se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Torreón, en la colonia Óscar Flores Tapia, cuando comenzó una discusión con su hermano.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el altercado escaló de intensidad hasta que el hombre presuntamente tomó un plato de cristal y lo impactó contra la cabeza de la joven, provocándole una herida que requirió atención médica inmediata.

Acciones de la autoridad

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al domicilio tras recibir el reporte de la agresión. Después de brindarle los primeros auxilios, determinaron que era necesario trasladarla a un hospital de la localidad para una valoración médica más especializada.

Elementos de Seguridad Pública también arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar información sobre lo ocurrido e iniciar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud actualizado de la lesionada. Las autoridades darán seguimiento al caso conforme a los procedimientos legales correspondientes.