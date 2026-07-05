Detienen a dos mujeres por robo en Paseo Monclova

MONCLOVA, Coah.— Elementos de seguridad privada del centro comercial Paseo Monclova detuvieron a dos mujeres que presuntamente intentaban sustraer diversos artículos de una de las tiendas ubicadas al interior del complejo.

La intervención ocurrió la tarde del sábado, cuando los guardias detectaron que las dos mujeres ocultaban distintos productos de un establecimiento comercial, por lo que actuaron de inmediato para impedir que abandonaran el lugar con la mercancía.

Tras asegurar a las presuntas responsables, el personal de seguridad solicitó el apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal para realizar la entrega formal de las detenidas conforme al protocolo correspondiente.

Las mujeres fueron trasladadas a las celdas municipales y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por el presunto delito de robo.