Mujer agredida en fiesta familiar: crisis nerviosa en Monclova

Una mujer resultó con diversos golpes y presentó una crisis nerviosa durante la madrugada del domingo, luego de ser presuntamente agredida en una reunión familiar celebrada en una quinta de la colonia Cañada Sur.

Tras el reporte de una persona lesionada, paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al cruce de las calles Francisco Villa y Nelly Campobello, donde brindaron atención prehospitalaria a la afectada.

De acuerdo con la información disponible, la mujer fue valorada en el lugar por los socorristas, sin que se informara sobre su traslado a un hospital.

La agresión ocurrió en una reunión familiar

Elementos de Seguridad Pública también arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Mientras las autoridades realizaban las primeras actuaciones, los asistentes comenzaron a retirarse del evento familiar tras la agresión registrada.

Investigación en curso

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni se dieron a conocer las causas que originaron el incidente.