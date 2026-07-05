Cuerpo de Bomberos Frontera responde a falsa alarma de incendio

FRONTERA COAH.-Una intensa movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Frontera se registró la tarde del domingo, luego de que se reportó el supuesto incendio de una vivienda en la colonia Occidental.

El reporte al sistema de emergencias señalaba que una casa habitación se encontraba en llamas sobre el cruce de las calles San Luis y Chantre Ramos, lo que originó el desplazamiento inmediato de las unidades de rescate hacia el lugar.

Detalles confirmados

Sin embargo, al arribar, los bomberos confirmaron que no existía ningún incendio en un domicilio. El fuego únicamente consumía pastizal y maleza en un terreno del sector, por lo que la situación fue controlada sin que se registraran personas lesionadas ni daños a viviendas.

Acciones de la autoridad

Tras verificar que no existía riesgo para la población, los elementos concluyeron las labores y descartaron cualquier emergencia mayor. Autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la ciudadanía del municipio de Frontera para utilizar de manera responsable los números de emergencia y evitar reportes falsos, ya que este tipo de movilizaciones implica el uso de recursos humanos y materiales que podrían ser necesarios para atender incidentes reales.