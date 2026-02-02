Huye tras choque

MONCLOVA, COAH.- Un conductor que hasta el momento no ha sido identificado protagonizó un accidente vial y se dio a la fuga, dejando a una mujer en estado de crisis nerviosa la mañana de ayer en uno de los cruces más transitados de la colonia Independencia.

El percance se registró en la intersección de la avenida Acereros y la calle Coahuila, donde la afectada circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet en color guindo. Al llegar al cruce, otro vehículo la impactó de manera repentina y, en lugar de detenerse para asumir su responsabilidad, el conductor aceleró y huyó del lugar, perdiéndose entre las calles del sector.

El golpe tomó por sorpresa a la conductora, quien quedó visiblemente alterada tras el impacto. Testigos que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a los números de emergencia al observar que la mujer presentaba una fuerte crisis nerviosa.

Paramédicos del GRUM acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria, logrando estabilizarla en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública arribaron para asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de establecer la mecánica del choque y recabar datos que permitan identificar al responsable.

Posteriormente, la conductora fue trasladada a las instalaciones de la comandancia municipal, donde formalizó la denuncia por los daños ocasionados y las afectaciones sufridas, quedando el caso bajo seguimiento de las autoridades.