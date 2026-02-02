Se refugia en Coppel

Una situación de presunta violencia familiar provocó una intensa movilización policiaca la mañana de ayer en la colonia Anáhuac, luego de que una mujer buscara refugio en una tienda departamental al ser perseguida por su esposo, quien presuntamente intentó cerrarle el paso con su vehículo.

Los hechos se registraron sobre la avenida Huemac, donde la afectada circulaba a bordo de un automóvil Ford Focus color gris cuando, según su testimonio, comenzó a ser seguida de manera insistente por su pareja sentimental, quien conducía un Honda Civic negro.

¿Cómo ocurrió la persecución?

La persecución se extendió por varias calles del sector, generando momentos de tensión, ya que el conductor del Civic habría realizado maniobras intimidantes con la intención de obligarla a detenerse, poniendo en riesgo su integridad física.

Ante el temor de ser impactada o agredida, la mujer decidió ingresar a la tienda Coppel Huemac, ubicada en el cruce de las calles Huemac y General Domingo Arrieta, donde solicitó ayuda al personal del establecimiento y se resguardó en el interior mientras se daba aviso a las autoridades.

Acciones de la autoridad

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron minutos después y se entrevistaron con la afectada dentro del negocio, donde narró lo sucedido. De inmediato se implementó un operativo de búsqueda en el sector; sin embargo, el presunto agresor ya se había retirado del lugar antes del arribo policial.

No se reportaron personas lesionadas; no obstante, el incidente quedó asentado ante las autoridades correspondientes para su seguimiento legal, al tratarse de un caso relacionado con violencia familiar y riesgo a la integridad de la víctima.