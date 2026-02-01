Jennifer Méndez y Néstor Sánchez protagonizan accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al conducir provocó un accidente vial que dejó considerables daños materiales en un automóvil propiedad de una conocida cervecería, luego que el conductor de una camioneta Nissan no logró detener su marcha a tiempo y lo impactó por alcance.

El percance se registró minutos antes de las 14:00 horas de este sábado, en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle De La Fuente, justo bajo el puente elevado que cruza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la joven conductora redujo su velocidad al aproximarse al semáforo, sin embargo, el chofer que circulaba detrás no se percató de la maniobra y terminó estrellándose contra la parte trasera del automóvil.

La unidad afectada fue un Chevrolet Aveo, conducido por Jennifer Méndez, el cual presentó daños visibles tras el impacto, por lo que elementos de Tránsito Municipal se movilizaron de inmediato para abanderar la zona y evitar otro percance.

Al constatar la magnitud de los daños, los oficiales solicitaron la intervención del Departamento de Control de Accidentes, cuyos peritos acudieron para tomar conocimiento del choque y realizar el dictamen correspondiente.

El conductor responsable fue identificado como Néstor Sánchez, quien manejaba una camioneta Nissan X-Trail color negro y reconoció que no alcanzó a frenar al no percatarse a tiempo de la reducción de velocidad del Chevrolet.

Por fortuna, el accidente no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales, principalmente en el vehículo de la joven conductora.

Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se buscó llegar a un arreglo mediante el ajustador del seguro del automóvil afectado, a fin de deslindar responsabilidades y cubrir los daños ocasionados.