Colisión en bulevar Harold R. Pape deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance registrado pasado el mediodía de ayer dejó considerables daños en una camioneta Honda HRV, luego que el conductor de una pickup GMC Sierra no extremó precauciones al circular por el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Monterrey, donde una camioneta GMC Sierra en color negro terminó impactándose contra la parte posterior de una Honda HRV de color gris, provocando una rápida movilización de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance y dialogaron con Valeria Martínez, conductora de la camioneta Honda, quien señaló los daños que presentó su unidad tras el impacto.

Por su parte, el conductor de la pickup fue identificado como Alfredo Rivas, quien reconoció su responsabilidad al no guardar la distancia adecuada ni frenar a tiempo, lo que derivó en la colisión.

Tras realizar el peritaje correspondiente, los oficiales trasladaron a ambos conductores a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde, con la intervención de los ajustadores de las aseguradoras, se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

Gracias a este arreglo, el accidente no fue turnado ante el Ministerio Público, quedando únicamente en daños, sin que se reportaran personas lesionadas.