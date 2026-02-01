Detienen a hombre por robo en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Frontera sorprendieron literalmente con las manos en la masa a dos presuntos delincuentes que se encontraban desmantelando las bodegas de la empresa GONER, ubicadas sobre la carretera federal número 30, a la altura del Conalep.

Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado, luego que personal de mantenimiento del inmueble descubrió a dos sujetos desprendiendo cableado eléctrico, lámparas, equipo hidráulico, así como puertas y ventanas de aluminio, por lo que de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades municipales.

Tras recibir el reporte, oficiales preventivos se movilizaron rápidamente hasta el sitio, donde lograron asegurar a Carlos Alberto Mireles Recio, alias "El Gorila", quien cuenta con un amplio historial por robos a domicilio, así como a Gregorio Alejandro Iracheta de la Torre, vecino del Fraccionamiento Carlos Salinas de Gortari, en Monclova.

Ambos individuos fueron sorprendidos cuando ya tenían listo diverso material que pretendían sustraer del lugar, por lo que los uniformados procedieron a su aseguramiento junto con el botín que llevaban de gane.

Todos los objetos recuperados fueron asegurados como evidencia, mientras que los presuntos ladrones fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno para su certificación médica.

Posteriormente, los detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público por el delito de robo agravado, instancia que se encargará de definir su situación legal conforme a derecho.

Las autoridades señalaron que también se solicitó el apoyo de una grúa para el aseguramiento de los objetos relacionados con el robo, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación correspondiente.