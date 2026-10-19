Choque entre vehículos causa daños materiales en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un choque entre dos vehículos registrado en la avenida Revolución Mexicana, en el tramo conocido como Las Torres, movilizó a elementos de Control de Accidentes la tarde del lunes, en la colonia Hipódromo.

El percance dejó únicamente daños materiales.

El accidente ocurrió en el exterior de un negocio ubicado sobre dicha vialidad, en el sector oriente de Monclova, donde las dos unidades involucradas resultaron con desperfectos tras el impacto.

Luego de recibir el reporte, agentes del departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con los conductores, quienes señalaron que los daños ocasionados eran leves.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y el peritaje para documentar los daños en ambos automóviles, además de recabar la información necesaria para dar seguimiento al procedimiento derivado del percance.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el choque requirió la intervención de las autoridades para establecer las condiciones en que ocurrió y encauzar la solución de las afectaciones materiales.

Una vez concluidas las actuaciones iniciales en el lugar, los agentes trasladaron a los dos conductores al departamento de Seguridad Pública, donde buscarían llegar a un acuerdo para determinar la reparación de los daños ocasionados.

El procedimiento quedó sujeto a la conciliación entre los involucrados, con el objetivo de resolver las consecuencias materiales del accidente.

Las autoridades no reportaron personas heridas y la intervención se centró en documentar el percance y facilitar un acuerdo entre los conductores por los daños registrados en las unidades.