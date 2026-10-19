Asalto a tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Las cámaras de vigilancia del C2 permitieron seguir los movimientos de un hombre presuntamente relacionado con el asalto a una tienda de conveniencia de la colonia Petrolera; sin embargo, al ser interceptado por elementos municipales, terminó detenido por el delito de cohecho, luego de que presuntamente ofreciera dinero a los oficiales para evitar las consecuencias legales.

Los hechos comenzaron pasado el mediodía de este lunes, en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a espaldas del centro comercial Paseo Monclova, donde un sujeto que vestía camisa verde de manga corta, pantalón de mezclilla y casco de motociclista ingresó para amagar a las empleadas.

Ante el temor por su seguridad, las trabajadoras entregaron el dinero de las ventas, cuyo monto superaba los 3 mil 200 pesos. Después del atraco, el presunto responsable escapó junto con otro individuo a bordo de una motocicleta.

Las cámaras del C2 continuaron registrando sus movimientos y captaron el momento en que el asaltante llegó hasta un automóvil Volkswagen blanco, sin placas, y abordó la unidad por el lado del conductor, aparentemente para continuar la huida y tratar de evadir a las autoridades hacia la colonia Petrolera.

Con el seguimiento de las imágenes, los operadores del sistema de vigilancia alertaron a los elementos preventivos, quienes desplegaron la búsqueda y ubicaron el vehículo en la calle Carroza.

Al momento de ser interceptado, José Alejandro Favela Puente, de 45 años, viajaba en un Volkswagen Virtus blanco. De acuerdo con la información proporcionada, el hombre presuntamente ofreció a los oficiales diez billetes de 100 pesos y dos de 20, para un total de mil 40 pesos, dinero que, según habría manifestado, le entregaron sus supuestos cómplices tras el atraco.

La presunta oferta de dinero derivó en su detención por cohecho, mientras que el automóvil Volkswagen Virtus fue remolcado a un corralón.

José Alejandro, con domicilio en la colonia Óscar Flores Tapia, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de cohecho, autoridad que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado si el presunto autor material del asalto fue detenido ni si se logró recuperar el resto del dinero sustraído del establecimiento.