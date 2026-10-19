Incendio en Monclova: Bomberos y Protección Civil atienden emergencia

MONCLOVA, Coah.- Un incendio al interior de una vivienda de la colonia Las Flores movilizó la tarde del lunes a bomberos, paramédicos y elementos de Protección Civil, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar mayores riesgos.

La emergencia fue reportada por vecinos del sector, quienes alertaron sobre el fuego en un domicilio ubicado en la calle Chapultepec.

Tras recibir el aviso, los cuerpos de rescate se trasladaron al lugar y comenzaron las maniobras para sofocar el incendio. Los bomberos concentraron sus esfuerzos en controlar las llamas dentro del inmueble y asegurar el área durante la intervención.

Paramédicos y personal de Protección Civil también acudieron al sitio para mantenerse atentos ante cualquier eventualidad y brindar apoyo durante las labores de emergencia.

El siniestro dejó daños materiales en el interior de la vivienda. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito Municipal se presentaron en la calle Chapultepec y acordonaron el área para facilitar el acceso de las unidades de emergencia, así como permitir que los rescatistas trabajaran sin contratiempos.

Una vez atendida la contingencia, personal de Protección Civil quedó a cargo de las diligencias correspondientes para realizar el peritaje y determinar las posibles causas que originaron el fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cómo comenzó el incendio ni han dado a conocer el monto de los daños materiales registrados en el inmueble.

La intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación sin que se reportaran víctimas.

Las causas del siniestro quedaron pendientes de esclarecer mediante las actuaciones correspondientes.