Choque en Monclova: conductora a exceso de velocidad causa daños severos

MONCLOVA, COAH.- Una conductora al volante de una lujosa camioneta provocó un aparatoso accidente la tarde de este lunes, luego de chocar contra un auto compacto en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Cuauhtémoc, al norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la responsable, identificada como Dulce Marcela de Jesús, circulaba a exceso de velocidad en su camioneta MG Lux 2024, color blanco, cuando perdió el control al llegar al semáforo. La mujer invadió el carril contrario e impactó de lleno un Nissan March 2015, color gris, conducido por Francisco Javier Sánchez, quien nada pudo hacer para evitar el brutal golpe.

El estruendo dejó ambos vehículos con severos daños materiales y provocó un momentáneo caos vial en uno de los puntos de mayor flujo en la ciudad. Testigos alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia. Elementos de Control de Accidentes aseguraron el área y comenzaron con el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

La camioneta de alta gama terminó con el frente destrozado, mientras que el March quedó proyectado hacia un costado de la vialidad. Aunque no se reportaron heridos de gravedad, las autoridades señalaron que, debido a la velocidad y fuerza del impacto, el incidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. El caso quedó bajo investigación de la autoridad municipal, que determinará las sanciones correspondientes para la conductora responsable.