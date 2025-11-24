Conductor escapa tras atropellar a joven motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Lo que comenzó como un recorrido cotidiano para David, un joven de apenas 19 años, por poco termina en tragedia al ser embestido y arrastrado por un raudo y cobarde conductor mientras circulaba por el bulevar Harold R. Pape.

La noche de este lunes, cerca de las 20:00 horas, el conductor de una camioneta lo arrolló brutalmente cuando ambos circulaban sobre el bulevar Harold R. Pape, justo en el puente elevado que cruza la avenida 4.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta —quien no solo ocasionó el impacto, sino que tampoco detuvo su marcha— arrastró al motociclista por más de diez metros, provocándole lesiones severas que mantienen su vida en riesgo. Testigos aseguraron que el responsable manejaba a exceso de velocidad y que en ningún momento intentó frenar.

Minutos después del brutal accidente, la escena se llenó de personas que corrieron a auxiliar al joven, vecino de Colinas de Santiago, quien quedó tendido sobre el pavimento, gravemente herido y completamente desorientado. Algunos automovilistas formaron un cerco improvisado alrededor de David para evitar que otro vehículo pudiera atropellarlo.

"Fue un momento de terror. Nada justifica que alguien atropelle a un muchacho así y luego huya como si no hubiera pasado nada. Es una cobardía", relató entre lágrimas María del Carmen, vecina de la Obrera Sur.

Paramédicos arribaron rápidamente para estabilizar al joven y trasladarlo a la Clínica 84 del Seguro Social donde su estado fue reportado como estable, aunque presenta diversas lesiones.

Tras atropellar al motociclista, el conductor aceleró sin detenerse, dejando únicamente fragmentos de su camioneta esparcidos sobre el asfalto. Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para establecer el peritaje correspondiente.

Habitantes del sector denunciaron que no es el primer accidente grave en el tramo, donde se conduce a exceso de velocidad y la presencia de autoridades, aseguran, es prácticamente nula.

"Cada semana vemos choques o atropellos. Pedimos topes, pedimos vigilancia... pero siempre reaccionan después de una tragedia", reclamó Eduardo Rivas, comerciante de la zona.