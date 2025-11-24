Robo de maquinaria afecta a negocio Maqro en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA – Un robo se registró la mañana de este lunes en el negocio Maqro, dedicado a la venta de maquinaria, ubicado sobre el bulevar Pape, en la colonia Asturias.

El atraco fue reportado alrededor de las 08:25 horas, cuando los empleados del establecimiento llegaron al lugar y se percataron de que habían ingresado de manera ilícita a las instalaciones.

De acuerdo con el gerente del negocio, David Rodríguez, los trabajadores se dieron cuenta que faltaban varias herramientas de trabajo que estaban almacenadas en el interior por lo que especularon que los delincuentes brincaron el portón. El monto de las pérdidas aún no ha sido determinado, pero el robo afectó directamente a las operaciones del negocio.

Rodríguez mencionó que, al llegar al lugar, se constató que no hubo signos de violencia o daño mayor a las instalaciones, solo el robo de las herramientas. Ante la situación, el gerente solicitó el apoyo de las autoridades y fue atendido por la unidad 232 de la Policía Municipal, quienes lo orientaron para que presentara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.