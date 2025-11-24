Lesionan a hombre en Frontera tras agresión de su pareja

FRONTERA, COAH.– Un caso de violencia doméstica movilizó a las autoridades la mañana de este lunes en la colonia Héroe de Nacozari, cuando un hombre resultó lesionado tras una agresión por parte de su pareja sentimental.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas en la calle Felipe Pescador, donde se había reportado inicialmente a una mujer como víctima, pero al llegar al lugar, los oficiales descubrieron que la situación era completamente distinta.

La víctima fue identificada como Celestino Ibarra, de 42 años, quien mostró claras señales de haber sufrido una agresión física. Según el testimonio de Ibarra, tras una acalorada discusión con su pareja, ella perdió el control y lo golpeó repetidamente.

El hombre presentaba arañazos en el rostro y la cabeza, además de varias cachetadas que le dejaron marcas visibles en el rostro y cuello.

Aunque inicialmente se pensó que la víctima era una mujer, al llegar los elementos de la Policía Preventiva de Frontera, descubrieron que el hombre se encontraba en un estado emocional afectado, aunque no en peligro de muerte. Por su parte, los paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Durante la atención, Ibarra rechazó ser trasladado al hospital, a pesar de las recomendaciones médicas. "No quiero ir al hospital, estoy bien", dijo, prefiriendo ir a la casa de unos familiares en la colonia Guadalupe Borja. El hombre dejó claro que no pensaba regresar a su hogar, ya que, según sus palabras, esa misma casa, que en su momento había considerado su "nido de amor", se había convertido en un lugar de violencia y traición.

Ibarra, visiblemente afectado, explicó que la pelea comenzó por un desacuerdo que no quiso revelar en detalle. Sin embargo, detalló que la reacción de su pareja fue desproporcionada y repentina, algo que no esperaba. A pesar de los golpes, aseguró que lo peor para él no fue el dolor físico, sino la sensación de haber sido traicionado por alguien con quien había compartido su vida.

Las autoridades, al tomar conocimiento del caso, indicaron que Ibarra podría presentar una denuncia por violencia familiar, aunque la decisión final de hacerlo quedará en manos de la víctima. La Policía Preventiva continuará con la investigación del caso, mientras que Ibarra permanecerá con sus familiares, aparentemente decidido a cerrar este capítulo de su vida.