Accidente en Monclova: GMC Terrain 2012 de conductora sufre daños

MONCLOVA, COAH.– La noche de este domingo, la conocida maquillista Carolina Cedillo Olvera, vecina de la colonia Guadalupe, decidió que su camioneta GMC Terrain 2012, en color blanco, también merecía un toque de "glamour", aunque no del tipo que normalmente ofrece en su estudio.

Acompañada de una amiga, la conductora terminó dándole un retoque a su vehículo de una manera no precisamente estética, al estamparlo contra un camellón en la intersección del bulevar Harold R. Pape y la avenida Monterrey, dejando como saldo daños materiales y un buen susto a los automovilistas que pasaban por la zona.

Según los primeros reportes, la camioneta, en un intento por añadir algo de "brillo" a su recorrido, subió al camellón y, sin previo aviso, besó con cariño una estructura metálica.

La escena fue tan inesperada que varios curiosos se detuvieron para observar, como si estuvieran esperando el próximo tutorial de "cómo no conducir bajo presión". Afortunadamente, ni Carolina ni su amiga resultaron lesionadas, aunque la camioneta quedó necesitada de algo más que un retoque de labial y polvo.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y agilizar la vialidad, que quedó tan atorada como un delineado mal hecho. Las autoridades informaron que los daños materiales podrían ascender a varios miles de pesos, mientras que en las redes sociales ya circulan memes y comentarios sarcásticos que, sin duda, no ayudarán a mejorar la reputación de la marca personal de la conductora.

El reporte quedó en manos de las autoridades, quienes, con un toque de ironía, recordaron a los automovilistas que manejar requiere más atención que un maquillaje de quinceañera, y que los accidentes pueden evitarse con algo tan sencillo como guardar los cosméticos... y mantener ambas manos en el volante.