Conductor embiste a 2 personas que iban en moto

MONCLOVA, COAH.— Una imprudente maniobra al volante dejó a dos jóvenes lesionados la tarde de este miércoles, luego de que el conductor de una camioneta les cerró el paso cuando circulaban sobre la avenida Las Torres, a la altura de la calle 11 de la colonia Hipódromo.

El accidente se registró alrededor de las 15:00 horas, cuando el conductor de una GMC Sierra de color gris intentó incorporarse por el retorno ubicado en la calle 11 sin extremar precauciones, atravesándose en la trayectoria de una motocicleta Italika negra que circulaba con dirección preferente.

La moto era conducida por Bryan Coss, de 18 años, quien viajaba acompañado por otro joven. Ambos terminaron impactados contra el costado de la camioneta y proyectados hacia el pavimento, resultando lesionados tras la caída.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios. Bryan presentó una herida visible en el rostro y fuertes dolores en un brazo, por lo que fue estabilizado y trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides ante la sospecha de una posible fractura, mientras que su acompañante también resultó con golpes, aunque no requirió traslado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llevaron a cabo el peritaje correspondiente, determinando que el responsable fue el conductor de la camioneta al no respetar la preferencia de paso. Los oficiales ordenaron el aseguramiento de la GMC Sierra, la cual fue enviada al corralón mediante una grúa, mientras que la motocicleta quedó con severos daños materiales.