Se 'vuela' un alto y tumba a motociclista

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia al volante volvió a cobrar factura la mañana de este miércoles, cuando un motociclista resultó lesionado después de ser embestido por una camioneta Dodge Caravan cuyo conductor ignoró el alto correspondiente en calles de la colonia Los Pinos.

El percance ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en el cruce de Guanajuato y Morelia, donde paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes se movilizaron tras recibir el reporte de un choque con persona lesionada.

En el lugar, los socorristas atendieron a Jesús Cruz Martínez, de 43 años y vecino de la colonia Miravalle, quien circulaba en su motocicleta cuando la camioneta guinda de procedencia extranjera se atravesó repentinamente en su camino. Debido al impacto, el motociclista salió proyectado hacia el pavimento, quedando tendido con diversas lesiones en el cuerpo.

A pesar de la magnitud del incidente, sus lesiones no representaban un riesgo mayor, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Jesús permaneció bajo observación en el sitio hasta estabilizarse.

Oficiales de peritaje realizaron el croquis correspondiente y concluyeron que el responsable del accidente fue Cristian Díaz, conductor de la Dodge Caravan, quien no respetó el señalamiento gráfico de alto e invadió la trayectoria del vehículo ligero.

El conductor de la camioneta fue asegurado por las autoridades y llevado a la Comandancia Municipal, donde quedaría definida su situación legal una vez alcanzado un acuerdo respecto al pago de daños y lesiones ocasionadas.