Se incendia auto en el Pape

FRONTERA, COAH.- Un automóvil Ford Focus blanco provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles, luego que comenzó a incendiarse mientras circulaba sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Las Granjas.

El conductor de la unidad detectó humo que salía del área del motor y, al ver que las llamas comenzaban a expandirse, detuvo su marcha de inmediato en el estacionamiento de una farmacia para solicitar apoyo a los números de emergencia. Automovilistas que pasaban por la zona también reportaron el incidente, lo que agilizó la llegada de las autoridades.

Aunque el fuego inició con fuerza, personas que se encontraban cerca lograron controlar parcialmente el siniestro antes del arribo oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Aun así, los elementos trabajaron para sofocar por completo las llamas y evitar que el incendio se reactivara, confirmando que el origen del fuego fue un probable corto circuito en el sistema eléctrico del vehículo.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente; sin embargo, el Ford Focus terminó con daños considerables en la parte delantera, principalmente en el área del motor.

Elementos de Seguridad Pública se encargaron de abanderar la zona para evitar accidentes mientras se llevaban a cabo las maniobras de atención, lo que generó tráfico lento por algunos minutos.