Detienen a Rubén Adame Bernal tras agredir a su padre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como una discusión bajo los efectos del alcohol terminó en una violenta riña familiar durante la madrugada de este martes en la colonia Primero de Mayo, dejando a un hombre lesionado y a su propio hijo detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:45 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Yolar número 1108, luego de que vecinos solicitaran la intervención de las autoridades al escuchar gritos y golpes provenientes del domicilio.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a un hombre sin playera, notablemente alterado y con una lesión evidente en la cabeza. Se identificó como Rubén Adame Montoya, quien presentaba claros signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

El afectado relató a los agentes que minutos antes había regresado de una cantina en compañía de su hijo, con quien comenzó una discusión que escaló rápidamente. En medio del pleito, aseguró que el joven tomó una botella de cerveza y se la rompió en la cabeza, causándole la herida.

Mientras los oficiales recababan la información, ubicaron a otro hombre que caminaba en estado inconveniente por la vía pública, gritando insultos y visiblemente agresivo. La víctima lo señaló de inmediato como el responsable.

El sujeto fue identificado como Rubén Adame Bernal, de 36 años, quien reconoció haber golpeado a su padre, justificando su actuar en supuestos problemas personales entre ambos. Debido al señalamiento directo y su actitud violenta, los policías procedieron a su detención por el probable delito de lesiones.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al lesionado, quien fue trasladado a la clínica 7 del IMSS para una evaluación más completa. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.