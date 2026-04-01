Cae abuelita en calles de la Zona Centro

MONCLOVA, COAH.- Una tranquila mañana en la Zona Centro terminó en aparatoso desplome para una mujer de 71 años, quien terminó con una probable fractura de cadera tras caer de forma repentina mientras caminaba sola por las calles Miguel Blanco y Morelos, a unos pasos de la conocida área de la Fayuca.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de ayer, cuando doña Margarita Pérez, vecina de la colonia Hipódromo, perdió el equilibrio sin que nadie pudiera auxiliarla a tiempo, desplomándose de manera estrepitosa sobre la calle.

Elementos de la Policía Municipal que patrullaban la zona se percataron de lo sucedido y acudieron de inmediato para brindarle apoyo. Los oficiales permanecieron junto a la mujer mayor, protegiéndola del tránsito y evitando que se moviera para no agravar la lesión que claramente la mantenía en intenso dolor.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio y valoraron a la lesionada, determinando que presentaba una posible fractura de cadera. Debido a la gravedad, fue colocada en una camilla y trasladada de urgencia a la clínica 7 del Seguro Social, donde quedó bajo supervisión médica a la espera de que algún familiar acudiera a hacerse cargo.