Adulto mayor sufre quemaduras al encender fogata en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un adulto mayor terminó hospitalizado la mañana de ayer tras sufrir quemaduras en ambas piernas al encender una fogata en el exterior de su domicilio, en la colonia Estancias de Santa Ana.

El accidente ocurrió sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las calles Vicente Guerrero, cuando el hombre intentaba prender fuego a un montón de desechos. En un descuido, las llamas se salieron de control y alcanzaron directamente sus extremidades inferiores, causándole lesiones de consideración.

Familiares que se encontraban en el domicilio solicitaron apoyo de emergencia al ver al adulto mayor lesionado. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria, confirmando quemaduras que requerían traslado inmediato.

Tras ser estabilizado, el lesionado fue llevado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para determinar la gravedad de las quemaduras.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos, mientras se reiteró el riesgo que representa el manejo de fuego sin medidas de seguridad, especialmente en viviendas.