Chofer de camioneta se da a la fuga tras impactar a mujer

MONCLOVA, Coah.– Una conductora terminó con golpes luego de que el chofer de una camioneta presuntamente ignorara un señalamiento de alto y se atravesara en su trayectoria, para después escapar del lugar en la colonia Guerrero.

El accidente ocurrió durante la tarde de este lunes en el cruce de la avenida Sur y la calle 27, donde quedó averiado un Volkswagen Vento rojo, propiedad de Erika Delgado Rodríguez, de 23 años, vecina del mismo sector.

Tras el impacto, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que hasta el sitio acudieron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Los socorristas atendieron a Erika en el lugar y determinaron que los golpes que presentaba no ameritaban traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

Ante los oficiales del Departamento de Control de Accidentes, la joven explicó que circulaba por la avenida Sur cuando el conductor de una camioneta salió de la calle 27 sin hacer alto.

Según su versión, el vehículo se atravesó en su camino y terminó impactando el Volkswagen Vento. Después del choque, el presunto responsable aceleró y se retiró del lugar antes de que pudiera ser identificado plenamente.

Elementos municipales tomaron conocimiento del accidente y recabaron las características que Erika proporcionó sobre la camioneta, con la intención de facilitar su localización.

Debido a que el responsable se dio a la fuga, los oficiales orientaron a la afectada para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.

La autoridad ministerial será la encargada de realizar las investigaciones para tratar de localizar al conductor y determinar lo conducente respecto a los daños ocasionados.