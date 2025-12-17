Accidente vial en Monclova deja a dos jóvenes motociclistas heridos

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte accidente vial ocurrido la noche de ayer en la colonia Hipódromo dejó a dos jóvenes motociclistas lesionados, tras una colisión provocada por un conductor que se atravesó repentinamente en su camino. El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades para atender a los afectados.

Los jóvenes lesionados fueron identificados como Esteban ´N´, de 17 años, conocido como "El Pinky", y Carlos ´N´, de 15 años. Ambos resultaron con heridas tras el impacto y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió minutos antes de las 22:00 horas, cuando Esteban ´N´, quien conducía una motocicleta marca Vento, color rojo y negro, circulaba por la calle 11 con dirección al poniente. Junto a él viajaban otros dos adolescentes como acompañantes, y todos se desplazaban con normalidad por la zona.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 10, una camioneta Chevrolet Tracker, conducida por Diego Alejandro Tovar Maldonado, se cruzó inesperadamente en su camino. El automovilista intentó ingresar a una carnicería ubicada en el sector, pero no se percató de la proximidad de la motocicleta. En su maniobra, dio vuelta a la izquierda, invadiendo el carril contrario y cerrando el paso a los motociclistas, lo que originó la colisión.

Tras el impacto, el tercer ocupante de la motocicleta, que no resultó lesionado, decidió huir del lugar con el vehículo, dejando a los jóvenes heridos sobre la calle. Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a los lesionados, mientras que elementos de la Policía Municipal aseguraron al conductor de la camioneta, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por las lesiones ocasionadas en el accidente.

El caso sigue bajo investigación para deslindar responsabilidades y determinar las posibles consecuencias legales para el conductor de la camioneta.