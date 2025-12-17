Fallece de frío en la Plaza Juárez

El infortunado fue identificado como José Juan García Cárdenas, quien pedía apoyo económico al exterior de la Iglesia San Francisco de Asís. BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.— José Juan García Cárdenas, un hombre de aproximadamente 50 años y conocido por pedir ayuda económica afuera de la Iglesia San Francisco de Asís, fue encontrado sin vida esta mañana en la Plaza Juárez, ubicada en el sector El Pueblo. El hallazgo ocurrió cuando una cuadrilla de servicios primarios que realizaba labores de limpieza en el área detectó el cuerpo inerte del indigente, cubierto con el cobertor que usaba para protegerse de las bajas temperaturas.

Hace dos semanas, García Cárdenas había sido trasladado de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides por elementos de Protección Civil y Bomberos debido a un grave cuadro de deshidratación e hipotermia. En esa ocasión, los paramédicos confirmaron que el hombre presentaba síntomas críticos que requerían atención médica urgente, pero lamentablemente, no logró recuperarse de las severas condiciones que su situación de calle le había provocado. A las 11:00 horas del miércoles, un trabajador de los servicios primarios que realizaba su jornada en la Plaza Juárez se percató del cuerpo de García Cárdenas, quien yacía sentado en su silla de ruedas, la cual utilizaba para desplazarse hasta la iglesia y pedir ayuda económica.

Los primeros en llegar al lugar fueron oficiales de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para evitar la alteración de la escena del hallazgo.

Posteriormente, llegaron socorristas de Bomberos y Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. A pesar de los esfuerzos por mantenerlo bajo observación médica, la crítica situación de salud que había experimentado hace dos semanas, sumada a la exposición constante a las bajas temperaturas, terminó por cobrarle la vida. Una vecina del sector expresó su inconformidad, mencionando que, aunque en su momento el hombre fue llevado al hospital para su atención, personal de Protección Civil no tomó medidas para albergarlo durante las noches de bajas temperaturas, lo que pudo haber ayudado a evitar este trágico desenlace.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el personal de Servicios Periciales, intervino en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y descartar la posibilidad de signos de violencia. Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará si la causa de muerte fue, efectivamente, la hipotermia derivada de las bajas temperaturas que azotaron la ciudad. Este lamentable suceso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de las personas en situación de calle, quienes, pese a los esfuerzos de las autoridades para brindarles atención, siguen siendo víctimas de las inclemencias del clima, especialmente durante los días más fríos.