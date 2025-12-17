Acaba intoxicado en posada ´extrema´

Jesús Ricardo fue estabilizado, gracias a que sus amigos, al verlo como estaba, lo llevaron de urgencia al hospital.

BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.— Un joven de 20 años se encuentra fuera de peligro tras ser ingresado de emergencia al Hospital Cruz Roja Mexicana durante la madrugada de ayer, luego de sufrir una grave intoxicación por el abuso de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas. Los hechos ocurrieron en una posada entre amigos, donde el joven presuntamente excedió los límites de consumo, lo que casi le cuesta la vida. El incidente se registró cerca de las 02:00 horas, cuando un grupo de jóvenes arribó rápidamente al hospital ubicado en la colonia Guadalupe. Jesús Ricardo Ortiz Villarreal fue trasladado en estado de semi-inconsciencia, alertando a los paramédicos sobre la gravedad de su condición. Según el reporte médico, el joven presentaba signos claros de intoxicación severa. Tras ser evaluado, los especialistas determinaron que Ortiz Villarreal había ingerido de manera descontrolada una mezcla peligrosa de whisky, tequila y vodka, además de consumir una sustancia ilícita cuya naturaleza no fue especificada. Esto provocó un cuadro clínico alarmante, con vómitos constantes y temblores, lo que llevó a sus amigos a buscar ayuda urgente.

¿Cómo ocurrió la intoxicación de Jesús Ortiz?

María Dávalos, una amiga cercana del joven, relató que la posada había transcurrido con normalidad hasta que Jesús Ricardo comenzó a beber en exceso y a consumir drogas. En un momento, su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que generó pánico entre los asistentes. Decidieron actuar de inmediato y llevarlo al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo tras una intervención urgente.

Reacciones familiares y autoridades

La madre del joven, Adriana María Villarreal, llegó al hospital horas después, visiblemente preocupada por el estado de salud de su hijo. Afortunadamente, gracias a la pronta atención médica, el joven pudo ser estabilizado y quedó bajo observación para descartar complicaciones mayores. Por su parte, elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las investigaciones correspondientes sobre la reunión, que estuvo a punto de culminar en una tragedia. La intervención oportuna de los paramédicos y el equipo médico evitó que lo que pudo haber sido una tragedia se convirtiera en una lamentable pérdida para la familia de Jesús Ricardo.