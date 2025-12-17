Hallan a ´Pepito´ tirado en la calle

- La tarde de este miércoles, un momento de gran preocupación se vivió en la colonia Hipódromo, cuando el conocido vagabundo apodado "Pepito" fue encontrado tirado en la calle, lo que generó temor entre los vecinos, quienes pensaron lo peor: que había sido atropellado o que incluso estaba muerto.

José de la Cruz Escamilla, conocido en la colonia por su apodo, fue localizado inmóvil sobre la avenida Oriente, casi en el cruce con la calle 24.

Al verlo en ese estado, los vecinos rápidamente llamaron al número de emergencias, ya que pensaron que la situación podría tratarse de una tragedia. La alarma se desató entre los habitantes, quienes temían lo peor.

Los vecinos se alarman por el hallazgo

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes iniciaron la valoración del hombre.

Tras revisar su estado de salud, los paramédicos confirmaron que "Pepito" no había sufrido ningún accidente, como se temía inicialmente.

En lugar de estar herido o atropellado, el hombre presentaba signos de una profunda embriaguez, lo que le había provocado quedar dormido en plena vía pública.

Aunque en un primer momento las autoridades creyeron que la situación podía ser grave, rápidamente se dieron cuenta de que el hombre estaba estable y con signos vitales.

Intervención oportuna de las autoridades

Los testigos informaron que "Pepito" había estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante el día, lo que aparentemente lo llevó a quedarse dormido en la calle después de un periodo de excesiva ingesta de alcohol.

Debido que no presentaba lesiones visibles ni signos de atropellamiento, los paramédicos se encargaron de llevarlo a su domicilio, ubicado en la calle 24 número 831 de la colonia Hipódromo, donde quedó al cuidado de su hermano.

Esto se hizo con el fin de evitar posibles complicaciones derivadas de su estado etílico, ya que la intoxicación por alcohol puede causar efectos adversos en el organismo.

El suceso dejó a los vecinos más tranquilos, quienes inicialmente temieron lo peor. Afortunadamente, la intervención oportuna evitó que el incidente terminara en una tragedia.