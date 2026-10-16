Choque en Monclova: daños materiales y sin lesionados

MONCLOVA, Coah.- Una carambola entre tres vehículos dejó cuantiosos daños materiales la noche del viernes en el fraccionamiento Monclova, al sur de Monclova. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Julián Carrillo y Juan Gil, donde colisionaron una camioneta Honda cerrada, color negro; un automóvil Nissan negro y un Chevrolet Aveo rojo.

Vecinos del sector se percataron del choque y solicitaron la intervención de las autoridades mediante los números de emergencia, lo que generó la movilización de los elementos correspondientes.

A su llegada, los oficiales verificaron la situación y confirmaron que el saldo del percance se limitaba a daños materiales en las unidades involucradas.

Elementos de Seguridad Pública, adscritos al departamento de Control de Accidentes, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para documentar las afectaciones y recabar información sobre lo sucedido.

Los agentes efectuaron el peritaje correspondiente con el propósito de establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

Hasta el momento, no se ha precisado cuál de los tres vehículos originó el accidente ni la mecánica exacta del impacto. Las unidades quedaron sujetas a la revisión de las autoridades encargadas del caso, mientras se integran los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias del percance.

Será el resultado del peritaje de Control de Accidentes el que permita establecer cómo se produjo el choque registrado en este sector de Monclova.