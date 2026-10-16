Se atraviesa y provoca choque

MONCLOVA, Coah.- Por presuntamente cruzar sin extremar precauciones, el conductor de un automóvil Suzuki Ignis terminó impactándose contra una camioneta Nissan Rogue, luego de atravesarse en su trayectoria cuando circulaba por el bulevar San José, la noche del pasado jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en el cruce con la calle 16 de Septiembre, por donde salió Erick Campos al volante de un Suzuki Ignis blanco, con la intención de cruzar el bulevar.

Sin embargo, durante la maniobra, el automovilista presuntamente invadió el paso de una Nissan Rogue gris, conducida por Juan Samaniego, quien circulaba por la vialidad y no logró evitar la colisión.

Debido al impacto, el automóvil compacto terminó con considerables daños en la parte frontal, luego de estrellarse contra la zona trasera izquierda de la camioneta.

El percance provocó la movilización de oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Tras elaborar el croquis del accidente, los conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales ocasionados en ambas unidades.