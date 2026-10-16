Acaba ´La Vaca´ en el MP por amenazar a Policías

FRONTERA, Coah.- Edgar Adrián Sias García, conocido con el apodo de "La Vaca", fue consignado ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, luego de que presuntamente intimidara de muerte a elementos de la Policía Municipal que lo interceptaron durante un operativo.

La detención ocurrió cuando los uniformados abordaron al hombre, con domicilio en la colonia Industrial de Frontera. De acuerdo con la información del caso, el sujeto reaccionó de manera violenta y lanzó amenazas contra los oficiales, asegurando que los mataría.

Sin dejarse intimidar, los elementos procedieron a asegurarlo y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal por las amenazas.

Sin embargo, ese no sería el único señalamiento que enfrenta "La Vaca". Días antes, el hombre habría sido identificado por un joven llamado Jorge Kevin, quien lo señaló como la persona que presuntamente intentó despojarlo de su motocicleta y otras pertenencias en la colonia Regidores.

De acuerdo con el señalamiento de la víctima, durante el incidente se produjo una agresión en la que resultó lesionado en los dedos de ambas manos. Debido a la gravedad de las heridas, Jorge Kevin fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monclova, donde quedó bajo atención médica.

En ese momento se indicó que un cirujano valoraría las lesiones para determinar su alcance y el tratamiento necesario. Por ahora, la consignación de Edgar Adrián corresponde al caso de las amenazas contra los policías. El señalamiento relacionado con el presunto intento de robo y las lesiones del joven deberá ser investigado por las autoridades ministeriales para establecer las responsabilidades correspondientes.