Lluvia derriba árboles y causa daños

MONCLOVA, COAH.- La lluvia que llegó durante la madrugada y la mañana de este viernes dejó más que calles mojadas en Monclova, pues los fuertes vientos y el agua provocaron la caída de árboles y ramas, daños materiales y obstrucciones viales en las colonias Guerrero y Jardines de Guadalupe.

Los incidentes movilizaron a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes trabajaron para retirar los obstáculos y reducir los riesgos para vecinos y automovilistas.

Uno de los reportes se recibió en la colonia Guerrero, donde un árbol cayó sobre la calle 23, entre las calles 6 y 8, bloqueando por completo el paso de los vehículos. Además, durante la caída resultaron dañados varios cables de telefonía, lo que representó un riesgo adicional para quienes transitaban por el sector.

Los elementos de emergencia realizaron labores de poda y retiro del árbol, además de recoger los cables que quedaron sobre la vialidad para liberar la circulación.

Daños en la colonia Guerrero

En otro punto de la ciudad, vecinos de la colonia Jardines de Guadalupe solicitaron ayuda luego de que una enorme rama cayera sobre un automóvil Chevrolet negro, propiedad de José Carlos Fernández Arocha, y bloqueara la calle Guadalupe Victoria.

El incidente ocurrió frente al número 101, al final de la vialidad, a una cuadra del Colegio Guadalupe Victoria y en las inmediaciones del bar Mezcalito. La rama cayó sobre el vehículo y lo dejó atrapado bajo el follaje.

Bomberos y personal de Protección Civil acudieron para realizar las maniobras necesarias, por lo que tuvieron que podar y cortar la pesada rama en varias partes hasta conseguir retirarla y liberar el automóvil.

Intervención de Bomberos y Protección Civil

Ambos incidentes provocaron afectaciones temporales a la circulación, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades atendieron las emergencias para eliminar los riesgos y recomendaron a la población mantener precauciones ante las condiciones climatológicas, especialmente en zonas donde los árboles y las ramas pudieran representar un peligro.