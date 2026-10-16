Detienen a una persona en cateo en colonia Primero de Mayo, Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una persona fue detenida durante un cateo domiciliario realizado la tarde del viernes en la colonia Primero de Mayo, donde corporaciones de seguridad investigaban una presunta actividad de venta de narcóticos.

La intervención se efectuó luego de que un juez autorizara la diligencia judicial, derivada de una denuncia anónima que alertaba sobre la posible comercialización de drogas en el sector.

El operativo se concentró en una vivienda ubicada sobre la calle Yolar, entre Salvador Díaz Mirón y Juan Antonio de la Fuente, hasta donde se movilizaron elementos de distintas corporaciones para cumplimentar la orden.

En el despliegue participaron policías municipales de Monclova y Frontera, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), integrantes de la Policía de Reacción (PAR), elementos de la Policía del Estado y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Como parte de las acciones, los uniformados establecieron varios anillos de seguridad alrededor del inmueble para resguardar el perímetro mientras se desarrollaba la diligencia.

La presencia de las fuerzas de seguridad generó una movilización en el sector debido a la participación coordinada de las distintas corporaciones. De acuerdo con información extraoficial, una persona fue detenida durante la intervención. Hasta el momento, no se han dado a conocer su identidad ni detalles oficiales sobre su situación jurídica.

Tampoco se ha informado si las autoridades localizaron y aseguraron drogas, dinero en efectivo u otros objetos relacionados con la investigación. Una vez concluidas las diligencias, los elementos de seguridad se retiraron del lugar.

El cateo se realizó en el marco de las investigaciones iniciadas a partir de la denuncia anónima. Sin información oficial sobre los resultados de la inspección, no es posible establecer si se encontraron sustancias ilícitas ni precisar las posibles responsabilidades de la persona detenida.

Elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo en una vivienda de la colonia Primero de Mayo. Los uniformados establecieron anillos de seguridad en la calle Yolar durante el cumplimiento de la orden judicial. Una persona fue detenida durante el cateo, aunque las autoridades no revelaron su identidad ni los resultados de la inspección.