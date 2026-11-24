MONCLOVA, Coah.- Un choque entre un automóvil y una camioneta dejó daños materiales y movilizó a elementos de Control de Accidentes la noche de ayer en la colonia Hipódromo, al oriente de Monclova.

El percance ocurrió sobre la calle Monclova, donde se vieron involucrados un Ford Topaz negro y una camioneta Chevrolet Silverado azul, cuyos conductores terminaron con sus unidades dañadas tras la colisión.

Aunque el impacto ocasionó afectaciones en ambos vehículos, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesario solicitar asistencia médica para los involucrados.

Elementos del departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar información y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el encontronazo.

Tras la intervención de los oficiales, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde continuarían con los procedimientos administrativos derivados del accidente.

En las instalaciones municipales, ambas partes buscarían alcanzar un acuerdo para cubrir los daños ocasionados, mientras se determinaba la responsabilidad correspondiente.

De acuerdo con la información proporcionada, uno de los conductores sería señalado como presunto responsable; sin embargo, no se estableció una responsabilidad definitiva.

El accidente terminó sin consecuencias físicas para los involucrados, aunque los daños registrados en las dos unidades hicieron necesaria la intervención de las autoridades viales para atender el conflicto y procurar la reparación de las afectaciones.